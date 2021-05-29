Будущее Великобритании тонет в тумане на фоне выборов в Шотландии

На состоявшихся в мае региональных парламентских выборах в Шотландии уверенную победу, превосходящую все прогнозы, одержали сторонники независимости – кандидаты последовательно стремящейся к этому Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стёрджен С 64 мандатами до абсолютного большинства в региональном парламенте из 129 депутатов им не хватило одного места, но в коалиции с 8 депутатами от зелёных, не менее рьяно выступающих за независимость Шотландии, она имеет вполне устойчивое большинство.