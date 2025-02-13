Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Макеевку и частично Донецк накрыло облако едкого дыма Местные подозревают, что коммунальщики подожгли свалку на ЦОФе.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Макеевку и частично Донецк накрыло облако едкого дыма Местные подозревают, что коммунальщики подожгли свалку на ЦОФе.
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