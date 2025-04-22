Первые "позорные" шаги Германии: В ФРГ рассказали, что сделают с русским послом на торжествах в День Победы

В ФРГ рассказали, что сделают с русским послом в День Победы. В качестве первых "позорных" шагов, о которых ранее и говорили немецкие власти, посол России будет выдворен с торжественных мероприятий в Бранденбурге.
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