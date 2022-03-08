Полицейские в Бурятии поздравили женщин-ветеранов, вдов и матерей погибших коллег в рамках акции «8 Марта - В каждый Дом»

В честь празднования Международного женского дня сотрудники Управления охраны общественного порядка МВД по Республике Бурятия поздравили вдову сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, – Сысегму Гыргешкенову – с Международным женским днём.
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