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Полицейские в Бурятии поздравили женщин-ветеранов, вдов и матерей погибших коллег в рамках акции «8 Марта - В каждый Дом»

В честь празднования Международного женского дня сотрудники Управления охраны общественного порядка МВД по Республике Бурятия поздравили вдову сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, – Сысегму Гыргешкенову – с Международным женским днём.

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