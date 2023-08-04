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Объявлено, кто выступит на Международном банковском форуме в Сочи

На XX Международном банковском форуме (МБФ) 27-30 сентября 2023 года в Сочи выступят: Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ее заместители – Ольга Полякова, Алексей Гузнов Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров Генеральный директор НСПК Владимир Комлев Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс В числе спикеров юбилейного форума — топ-менеджеры Минцифры, Московской биржи, Министерства экономики Краснодарского края, ВЭБ.

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