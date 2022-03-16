Блокировка VPN в России: уже 20 приложений не работают

Блокировка VPN в России идет полным ходом. Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, многие пользователи сети нашли способ использовать заблокированный в Росии Instagram.
Блокировка VPN в России идет полным ходом. Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, многие пользователи сети нашли способ использовать заблокированный в Росии Instagram.
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