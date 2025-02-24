Родители-мучители: супружеская пара годами морила дочь-балерину голодом и не давала ей взрослеть

К сожалению, иногда родители, сами того не осознавая, могут разрушать жизнь своих детей. Это происходит не из-за злого умысла, а скорее из-за собственных страхов, нереализованных амбиций или неправильного понимания родительской роли.
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