ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Родители-мучители: супружеская пара годами морила дочь-балерину голодом и не давала ей взрослеть

Родители-мучители: супружеская пара годами морила дочь-балерину голодом и не давала ей взрослеть

  К сожалению, иногда родители, сами того не осознавая, могут разрушать жизнь своих детей. Это происходит не из-за злого умысла, а скорее из-за собственных страхов, нереализованных амбиций или неправильного понимания родительской роли.

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