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Небензя назвал пропагандисткой пустышкой идею Киева о проведении «мирного саммита»

Небензя назвал пропагандисткой пустышкой идею Киева о проведении «мирного саммита»

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что продвигаемая киевским режимом инициатива проведения "мирного саммита" является пропагандистской пустышкой.

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