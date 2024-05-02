«Гороскоп на 02.05.2024. Концентрация для Овна, поддержка судьбы у Тельца, испытания у Рыб.»

Овен, этот день обещает органическое сочетание трудностей и удач. Важные дела требуют максимального внимания и концентрации, хотя не всегда достаточно времени, чтобы до конца провести всё необходимое исследование.
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