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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на 02.05.2024. Концентрация для Овна, поддержка судьбы у Тельца, испытания у Рыб.»

«Гороскоп на 02.05.2024. Концентрация для Овна, поддержка судьбы у Тельца, испытания у Рыб.»

Овен, этот день обещает органическое сочетание трудностей и удач. Важные дела требуют максимального внимания и концентрации, хотя не всегда достаточно времени, чтобы до конца провести всё необходимое исследование.

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