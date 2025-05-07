В Совфеде указали на намерение Мерца превратить Германию в Четвертый Рейх

AS

Anatoliy Skorohodov

Усики отрасти "а ля гитлер", и лысину прикрой чёлкой. А то ни хрена не получится. А мы громили третий рейх, размажем по полям и весям и четвёртый, и пятый с шестым. Не живётся спокойно? Славы хочется? Дайте только повод, и мы решим вашу проблему. Придурок!