РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    12 лет Европа сует нос на Украину мечтая прихватить,как и Прибалтику.Переворот на Украине устроили спеслужбы Европы и...Орбан назвал скан...
  • Eduard
    Это называется вмешательство,а не помощь!Орбан назвал скан...
  • Зоя Гольдштаб
    Оставить бы название надо......Сталинград был и остался им....Волгоград на врем...

В Совфеде указали на намерение Мерца превратить Германию в Четвертый Рейх

В Совфеде указали на намерение Мерца превратить Германию в Четвертый Рейх

Global Look Press/Max Maiwald/Defodi Images Избранный новый канцлер ФРГ, лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц намерен превратить Германию в Четвертый Рейх путем ремилитаризации, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AS
Anatoliy Skorohodov
Усики отрасти &quot;а ля гитлер&quot;, и лысину прикрой чёлкой. А то ни хрена не получится. А мы громили третий рейх, размажем по полям и весям и четвёртый, и пятый с шестым. Не живётся спокойно? Славы хочется? Дайте только повод, и мы решим вашу проблему. Придурок!
Ответить
10 час.
наверх