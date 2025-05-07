В Совфеде указали на намерение Мерца превратить Германию в Четвертый Рейх

Global Look Press/Max Maiwald/Defodi Images Избранный новый канцлер ФРГ, лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц намерен превратить Германию в Четвертый Рейх путем ремилитаризации, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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