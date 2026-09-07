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Верховный суд оставил в силе приговор криминальному лидеру Диме Черному

Верховный суд оставил в силе приговор криминальному лидеру Диме Черному

Верховный суд России отказался освободить от наказания криминального лидера Дмитрия Ляпустина, известного в криминальных кругах как Дима Черный.

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