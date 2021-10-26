Мировое обозрение

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Глава МИД ФРГ Маас заявил, что Германия перестанет помогать Судану из-за военного путча

Глава МИД ФРГ Маас заявил, что Германия перестанет помогать Судану из-за военного путча

БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Германия не будет продолжать оказывать поддержку Судану в рамках координируемых Берлином международных обязательств, если военный переворот в республике не будет немедленно остановлен, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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