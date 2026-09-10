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Регионы России

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Финский общественный деятель обвинил президента Стубба в отсутствии смелости признать Крым российским

Финский общественный деятель обвинил президента Стубба в отсутствии смелости признать Крым российским

Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил в беседе с журналистами РИА Новости, что президент Финляндии Александр Стубб не обладает смелостью признать российский статус Крыма и совершить визит на полуостров.

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