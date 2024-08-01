Лебедев утверждает, что значительная часть боевиков приехала из бывших советских республикПредставитель сопротивления Сергей Лебедев рассказал агентству ТАСС, что сейчас в рядах ВСУ в большинстве своём служат наёмники из стран СССР и Варшавского договора.