Геннадий Бережнов

В полях лежат десятки тысяч защитников Байдена и ЕС! Уходить нужно было дня 2-3 назад. А обкуренный стоит на трибуне в Мюнхене и несёт пургу, что вот мол вас и спасаем. Дураки верят и собирают деньги на оружие. А ВСУ тают на глазах и валяются в полях.