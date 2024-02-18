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Потеря Авдеевки создала брешь в стратегии ВСУ

Потеря Авдеевки создала брешь в стратегии ВСУ

  Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени прошлого года.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
В полях лежат десятки тысяч защитников Байдена и ЕС! Уходить нужно было дня 2-3 назад. А обкуренный стоит на трибуне в Мюнхене и несёт пургу, что вот мол вас и спасаем. Дураки верят и собирают деньги на оружие. А ВСУ тают на глазах и валяются в полях.
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