Оскорбленные туристы из Китая дождались реакции главы Севастополя

Николай Тимофеев

Китайцы за копейку удавятся, деньги туристы платят там в Китае и их везут сюда, и здесь кормят в китайских кафе, возят в китайские магазины сувениров и вообще в магазины китайские. Поэтому их в Россию приезжают много но доход получает Китай, нам практически не перепадает ничего.