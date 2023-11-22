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Оскорбленные туристы из Китая дождались реакции главы Севастополя

Оскорбленные туристы из Китая дождались реакции главы Севастополя

Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку после высказываний начальника Управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко о китайских туристах.

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Комментарии
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Николай Тимофеев
Китайцы за копейку удавятся, деньги туристы платят там в Китае и их везут сюда, и здесь кормят в китайских кафе, возят в китайские магазины сувениров и вообще в магазины китайские. Поэтому их в Россию приезжают много но доход получает Китай, нам практически не перепадает ничего.
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15 час.
Н
Ната
Поживем, увидим в чем причина увольнения
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7 час.
Sergey
она правильно сказала! китайцы не тратят деньги....  но теперь они лучшие друзья и им можно все!
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7 час.

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