Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку после высказываний начальника Управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко о китайских туристах.
Оскорбленные туристы из Китая дождались реакции главы Севастополя
Комментарии
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Николай Тимофеев
Китайцы за копейку удавятся, деньги туристы платят там в Китае и их везут сюда, и здесь кормят в китайских кафе, возят в китайские магазины сувениров и вообще в магазины китайские. Поэтому их в Россию приезжают много но доход получает Китай, нам практически не перепадает ничего.
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15 час.
Н
Ната
Поживем, увидим в чем причина увольнения
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7 час.
Sergey
она правильно сказала! китайцы не тратят деньги.... но теперь они лучшие друзья и им можно все!
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7 час.
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