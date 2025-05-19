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Рианна воссоздала хит Umbrella в Каннах и прошлась под зонтом в наряде Смурфетты

Рианна воссоздала хит Umbrella в Каннах и прошлась под зонтом в наряде Смурфетты

В Каннах продолжается международный кинофестиваль, и одним из самых обсуждаемых выходов этого вечера стало громкое появление на красной дорожке Рианны и A$AP Rocky, которые скоро станут родителями в третий раз.

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