Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
    Ну а чё.... Молода,симпатичная,самая пресс секретарь.😂😂😂Минобороны покину...
  • Андрей
    Ё-бург  город бесов и азермафии. И ты похоже ихний.Ну вот и дождались!
  • Екатерина
    Читать противно . Ныряла в прорубь в гидрокостюме прыгала с парашютом  какие достижения! И такие яучундры имеют звани...Минобороны покину...

Были бы хохлы умные – хотя бы как грузины...

Были бы хохлы умные – хотя бы как грузины...

Атака украинских дронов на Новороссийск имеет один важный подтекст. До этого, несмотря на наличие технических возможностей, ВСУ довольно длительное время воздерживались от атак на торговую инфраструктуру крупнейшего российского порта, и в ответ наши не стали продолжать атаки против торговой инфраструктуры Одессы и дунайских портов Украины.

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