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Россиян решили отучить от поездок в такси и теперь это привилегия "людей с деньгами"

Россиян решили отучить от "дешёвого" такси и с 1 сентября с.г. у нас вступил в действие закон обязывающий таксистов иметь лицензию на перевозку граждан.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Уже давно нужно было наводить порядок в сфере услуг такси. Слишком сложная и мутная схема стала. Владелец автомобиля один, агрегатор другой, исполнитель за рулем - третий. ЧЕРТ-ТЕ ЧТО!  И если  случится ДТП с тяжелыми последствиями для пассажира(ов) - концов не НАЙТИ!!  Только бы довели дело до конца. А то у нас начнут, потом забросят, и ЕЩЕ ХУЖЕ СТАНЕТ!!
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