Россиян решили отучить от поездок в такси и теперь это привилегия "людей с деньгами"

лл

лина любимцева

Уже давно нужно было наводить порядок в сфере услуг такси. Слишком сложная и мутная схема стала. Владелец автомобиля один, агрегатор другой, исполнитель за рулем - третий. ЧЕРТ-ТЕ ЧТО! И если случится ДТП с тяжелыми последствиями для пассажира(ов) - концов не НАЙТИ!! Только бы довели дело до конца. А то у нас начнут, потом забросят, и ЕЩЕ ХУЖЕ СТАНЕТ!!