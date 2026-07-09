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Царьград

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Тоннель у цирка в Екатеринбурге откроют в августе 2026 года

Тоннель у цирка в Екатеринбурге откроют в августе 2026 года

Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге планируется открыть в августе 2026 года. Ход строительства пешеходного тоннеля у здания цирка проинспектировал первый заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

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