Тоннель у цирка в Екатеринбурге откроют в августе 2026 года

Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге планируется открыть в августе 2026 года. Ход строительства пешеходного тоннеля у здания цирка проинспектировал первый заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
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