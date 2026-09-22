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Тульские власти выделили 30 млн на проекционные пешеходные переходы

Тульские власти выделили 30 млн на проекционные пешеходные переходы

В 2026 году тульские власти дополнительно выделили 30 млн на безопасность пешеходов. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская.

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