Умный дисплей Apple HomePad выйдет раньше, чем ожидалось, но это будет верс...

Умный дисплей Apple HomePad выйдет раньше, чем ожидалось, но это будет версия без рукиУже давно ходят слухи о намерении Apple выпустить смарт-дисплей, который должен стать своеобразным центром управления устройствами умного дома.
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