18 фееричных коллег, с которыми рабочий день превращается в очередную серию бразильского сериала

Кому-то комфортно работать в команде, а кто-то предпочитает справляться с задачами в одиночку. Но в любом случае приходится взаимодействовать с коллегами, которые могут бесить, а могут и улучшить серый день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии