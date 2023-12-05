Атомщики отказали Пашиняну в исполнении его сокровенной мечты: Расстроен и Эрдоган

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об отсутствии планов по закрытию армянской АЭС, чего добивается Турция и ещё ряд странГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что Армения следует всем рекомендациям в отношении своей атомной станции.
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