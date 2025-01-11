Число пострадавших при атаке БПЛА на дома в Тамбовской области выросло до семи

Семь человек получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на два многоквартирных дома в городе Котовске Тамбовской области, сообщил в субботу, 11 января, врио губернатора региона Евгений Первышов.
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