ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zоя Аниканова
    Полная хрень. У соседки все коты сами пользуются туалетом 😱В Московской обла...
  • Михаил Еграшин
    Безопасность "для Украины и для всей Европы"? Ну нельзя же так прямолинейно требовать немедленного уничтожения США 🤫Зеленский заявил ...
  • Eduard
    Расстреливать предателей надо,так все времена делали!Неизвестные с аэр...

Число пострадавших при атаке БПЛА на дома в Тамбовской области выросло до семи

Число пострадавших при атаке БПЛА на дома в Тамбовской области выросло до семи

Семь человек получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на два многоквартирных дома в городе Котовске Тамбовской области, сообщил в субботу, 11 января, врио губернатора региона Евгений Первышов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх