Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Русский бадабум пришел. Селидово - намек для самых тупых

Русский бадабум пришел. Селидово - намек для самых тупых

Полетели погоны по закоулочкам. В Харькове накрыли штаб ВСУ и наемников На Украине по-прежнему считают Харьков едва ли не тыловым городом, в котором полно как украинских военных, так и иностранных наемников.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
приказ  гуманных командиров  .  не убивать  . чтобы вернуть их  и чтобы они снова пришли убивать  нас .  власть же работает  на  нато  .
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2 час.
ВС
Владимир Сергеев
Кому то же надо золото мыть на Колыме .
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1 час.
TN
Tatyana Nurieva
какой к чертям обменный фонд. Это чтобы они снова в строй вернулись и продолжили убивать? В выгребную яму живьем
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1 час.

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