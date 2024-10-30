Полетели погоны по закоулочкам. В Харькове накрыли штаб ВСУ и наемников На Украине по-прежнему считают Харьков едва ли не тыловым городом, в котором полно как украинских военных, так и иностранных наемников.
Русский бадабум пришел. Селидово - намек для самых тупых
Комментарии
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тн
татьяна неструева
приказ гуманных командиров . не убивать . чтобы вернуть их и чтобы они снова пришли убивать нас . власть же работает на нато .
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2 час.
ВС
Владимир Сергеев
Кому то же надо золото мыть на Колыме .
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1 час.
TN
Tatyana Nurieva
какой к чертям обменный фонд. Это чтобы они снова в строй вернулись и продолжили убивать? В выгребную яму живьем
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1 час.
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