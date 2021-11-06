ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА!

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР < СОВЕСТЬ СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВЕНСТВО И БРАТСТВО>ПолитикаПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА!7 ноября 1917 года – знаменательная дата в летописи многих народов, которая определила ход мировой истории.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТим Греков.Владимир СВИменно Бог послал Большевиков спасти Страну ... и они ее спасли в 1917-мгоду ... а в 91- Предатели предали созданную Большевиками Великую Державу, разворовав ее на куски и сейчас глумятся над ней разваливая ее дальше..Сергей НововожиловСпасибо!!! Мы с вами одной крови. Моя жена гомельчанка. 2 сына и одна дочь. Все уже взрослые. Удачи Вам и здоровья.Маннюня ЛюбопытнаяАндрей Фурсов. 16 уловок Нового Капитализма, которые нужно знать и учитывать каждому https://www.youtube.com/watch?v=XWLj2dIUDvw --ААлександрВот это наш настоящий ,народный праздник ,а не то что установленная властями клоунада.ТЛТатьяна ЛюбимоваМолодец Батька - сохранил Великий праздник. А у нас в России привечают тех, кто воевал против народного большинства, тех кто устроил белый террор против своего же народа. И с этими людьми мы должны примериться? А ведь многие из них воевали или поддерживали гитлеровскую Германию. Они думали, что их примут за границей с обьятиями. Нет уж, сбежали так сбежали... Еще и солженицина у нас славят, явного врага народа, которого на западе прикормили в свое время. Блин, великий писатель называется. Читал я его, так называемые поизведения, ничего хорошего, средненкий бумагомаратель. Среди непризнанных писателей, самый последний, а уж лжи там хоть отбавляй...Александр ЛисовскийСтол уже накрыт и советский вымпел поднят . Всех поздравляю с праздником.Константин АнатольевС празником!Комментировать
Свежие комментарии