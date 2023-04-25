Карчаа: для безопасности Запорожской АЭС линию соприкосновения надо отодвинуть на 300 км

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал, что насколько километров необходимо отодвинуть линию соприкосновения от Энергодара, чтобы обеспечить безопасность и развитие Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает ТАСС.
Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал, что насколько километров необходимо отодвинуть линию соприкосновения от Энергодара, чтобы обеспечить безопасность и развитие Запорожской АЭС (ЗАЭС), передает ТАСС.
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