В Дагомысе построят отель, подписано инвестсоглашение на ПМЭФ Это будет отель уровня 4⭐️, именно их не хватает курорту, считают инвесторы.
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В Дагомысе построят отель, подписано инвестсоглашение на ПМЭФ Это будет отель уровня 4⭐️, именно их не хватает курорту, считают инвесторы.