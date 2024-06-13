Приложение Kaspersky научилось предупреждать пользователей о слежке по Bluetooth

"Лаборатория Касперского" анонсировала обновление своего мобильного приложения Kaspersky. Теперь оно умеет предупреждать пользователей Android-смартфонов о потенциальной слежке через Bluetooth-устройства, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии