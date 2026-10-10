Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

UBS Sees Copper As "Highest-Conviction" Theme, Names Four Miners To Ride Supply Squeeze

UBS Sees Copper As "Highest-Conviction" Theme, Names Four Miners To Ride Supply Squeeze

UBS Sees Copper As "Highest-Conviction" Theme, Names Four Miners To Ride Supply Squeeze Copper futures in London closed near record highs to end the week, as desks at JPMorgan and Deutsche Bank have recently warned that dwindling global supplies of the industrial metal could produce another leg higher.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым