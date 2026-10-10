UBS Sees Copper As "Highest-Conviction" Theme, Names Four Miners To Ride Supply Squeeze Copper futures in London closed near record highs to end the week, as desks at JPMorgan and Deutsche Bank have recently warned that dwindling global supplies of the industrial metal could produce another leg higher.
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