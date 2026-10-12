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Зеркало врет? Как мы выглядим на самом деле

Зеркало врет? Как мы выглядим на самом деле

Уверены, что вы хоть раз задавались вопросом: а как же мы выглядим на самом деле — как в зеркале или как на фото? Ведь картинка, которую мы видим и там, и там, действительно, сильно отличается… С чем это связано и где все-таки кроется истина, читайте в нашем материале.

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