Зеркало врет? Как мы выглядим на самом деле

Уверены, что вы хоть раз задавались вопросом: а как же мы выглядим на самом деле — как в зеркале или как на фото? Ведь картинка, которую мы видим и там, и там, действительно, сильно отличается… С чем это связано и где все-таки кроется истина, читайте в нашем материале.