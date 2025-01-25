Экс-боксер Цзю назвал бредом решение ITA о дисквалификации Поветкина

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в беседе с РИА Новости назвал решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) о временной дисквалификации завершившего карьеру боксера Александра Поветкина бессмысленным.
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