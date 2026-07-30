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РИА Новый день

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В День города запретят движение на электросамокатах

В День города запретят движение на электросамокатах

В Екатеринбурге во время празднования Дня города будет временно ограничено движение СИМ. В мэрии сообщили, что кикшеринговые компании согласились полностью блокировать прокатные электросамокаты на двух участках, где развернутся основные праздничные мероприятия.

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