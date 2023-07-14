Страна и люди

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"Тупик в Пятихатках"

"Тупик в Пятихатках"

"Тупик в Пятихатках"Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин специально для RT40 дней наступления противника на Запорожском направлении позволяют сделать вывод, что первоначальные планы наступления ВСУ при поддержке НАТО потерпели крах на всех направлениях главных ударов.

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карюкалов вячеслав
Аксиома.
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НП
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