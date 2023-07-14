"Тупик в Пятихатках"Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин специально для RT40 дней наступления противника на Запорожском направлении позволяют сделать вывод, что первоначальные планы наступления ВСУ при поддержке НАТО потерпели крах на всех направлениях главных ударов.
"Тупик в Пятихатках"
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Аксиома.
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17 час.
НП
Наталья Павлова
Чай "на дорожку", печенька "а-ля Нуланд", таблетка "от головы"... И в голове кроме "фас" ничего нет
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17 час.
Регина Толстоброва
Все держится на героизме наших солдат.
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12 час.
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