Директор барнаульской сети бассейнов «Акварика» Алёна Бушковская сожгла игрушечную удочку трехлетнего мальчика, проведя над ней оккультный ритуал, после чего запретила ребенку посещать заведение.
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