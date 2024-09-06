Правительство одобрило голосование через «Госуслуги» на собраниях жильцов

Собственники жилья в многоквартирных домах смогут голосовать на общих собраниях через портал государственных услуг Правительство одобрило поправки в Жилищный кодекс, разрешающие жильцам многоквартирных домов голосовать на общих собраниях через портал «Госуслуги».