Правительство одобрило голосование через «Госуслуги» на собраниях жильцов

Собственники жилья в многоквартирных домах смогут голосовать на общих собраниях через портал государственных услуг Правительство одобрило поправки в Жилищный кодекс, разрешающие жильцам многоквартирных домов голосовать на общих собраниях через портал «Госуслуги».
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