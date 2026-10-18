Священник погиб во время службы в церкви в эквадорском городе Гуаякиль. Об этом сообщает Periodico.По данным издания, на отца Патрисио Альфредо Санчеса Молинари во время ежедневной мессы упал большой деревянный крест.
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