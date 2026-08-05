Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

Театр, музыка и перформанс: что покажет Мастерская Брусникина на фестивале «Круто»

Театр, музыка и перформанс: что покажет Мастерская Брусникина на фестивале «Круто»

Фестиваль КРУТО всегда славился не только музыкальной составляющей, но и арт-частью. «Сноб» пообщался с представителями творческих команд: Глебом Ромашевским из Стерео Ширины и Алисой Кретовой из Мастерской Брусникина — о том, как стираются границы между искусствами и почему сегодня именно междисциплинарные проекты становятся главным языком фестивальной культуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии