Театр, музыка и перформанс: что покажет Мастерская Брусникина на фестивале «Круто»

Фестиваль КРУТО всегда славился не только музыкальной составляющей, но и арт-частью. «Сноб» пообщался с представителями творческих команд: Глебом Ромашевским из Стерео Ширины и Алисой Кретовой из Мастерской Брусникина — о том, как стираются границы между искусствами и почему сегодня именно междисциплинарные проекты становятся главным языком фестивальной культуры.