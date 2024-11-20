Михайлов день: что сегодня нельзя делать, зловещие приметы

Сегодня, 21 ноября, православные верующие отмечают Собор архистратига Михаила. Церковный праздник посвящен подвигам архангела Михаила, который почитается как покровитель воинов и человеческих душ на Страшном суде.
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