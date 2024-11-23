В Поморье обнаружили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны

В Архангельской области в Плесецком районе обнаружили артиллерийский снаряд времён интервенции.В Архангельской области в Плесецком районе не далеко от Железной дороги обнаружен снаряд времён гражданской войны 1917–1922 годов.
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