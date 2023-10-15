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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Броуков» Звездин: «Сегодня столкнулись по лимитам с вопросом, который нас очень давно не беспокоил»

– Вели игру, в конце остались в большинстве и пропустили. Уже не в первый раз такое у «Броуков», почему так? – А бывает и наоборот, когда мы первый тайм играем хуже, а во втором играем лучше.

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