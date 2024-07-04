Ликвидирован! ВКС России работает по аэродромам врага: потери ВСУ в самолетах невосполнимы

В результате удара уничтожен истребитель МиГ-29 и повреждены два штурмовика. Как и в случае с Полтавской областью, никто не помешал русскому беспилотнику запечатлеть все на свою камеру! Расчет «Искандер» ВС РФ нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме.