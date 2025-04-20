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Китай наращивает поставки автомобилей в РФ, несмотря на огромные запасы нераспроданных машин

Китай наращивает поставки автомобилей в РФ, несмотря на огромные запасы нераспроданных машин

Объем экспорта китайских легковых автомобилей в Россию в марте этого года вырос почти в три раза по сравнению с аналогичными показателями октября прошлого года.

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