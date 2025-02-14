Путин поручил помочь пострадавшим от ВСУ в режиме «одного окна»

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать предоставление помощи жителям Белгородской, Брянской, Курской областей, пострадавшим от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), в режиме «одного окна», соответствующее распоряжение появилось на сайте Кремля.
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