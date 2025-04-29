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Эксперт Кузнецова: не доверяйте фразе "в шаговой доступности все" в объявлении

Эксперт Кузнецова: не доверяйте фразе "в шаговой доступности все" в объявлении

Когда человек ищет квартиру, он обращает внимание на красивую "обертку" объявления. Но за шаблонными фразами часто скрываются нюансы, которые могут серьезно повлиять на впечатление после осмотра, рассказала "Газете.

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