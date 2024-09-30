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«Нательная броня» Красной Армии. Часть первая

«Нательная броня» Красной Армии. Часть первая

История создания отечественных средств индивидуальной бронезащиты для армии Как оказалось, создание новых средств, обеспечивающих более надежное поражение противника, оценивается более щедро, чем создание средств защиты собственных солдат.

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