«Яндекс» запускает собственный мобильный оператор

Но соревноваться с банковскими телекомами ему будет непросто, считают эксперты28 августа «Яндекс» запустил собственного виртуального мобильного оператора (MVNO) на инфраструктуре «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), рассказал источник, близкий к «Яндексу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Нам конец!»: Кие...
- «Нам конец!»: Кие...
- Мощный ракетный у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым