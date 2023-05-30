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Казанцам приходится собирать деньги на ремонт дороги

Казанцам приходится собирать деньги на ремонт дороги

После многочисленных жалоб жителей казанского района «Солнечный город» на состояние внутриквартального проезда и рекомендации властей самостоятельно отремонтировать дорогу, жильцы решили прислушаться к совету и начали собирать деньги на ремонт.

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