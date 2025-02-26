Смоленский турмаршрут получит поддержку по президентскому нацпроекту

Смоленский туристский маршрут «Усадьбы и судьбы земли Смоленской», который недавно стал национальным, будет дополнительно поддержан по президентскому национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» благодаря полученному новому статусу.
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