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Смоленская Газета

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Смоленский турмаршрут получит поддержку по президентскому нацпроекту

Смоленский турмаршрут получит поддержку по президентскому нацпроекту

Смоленский туристский маршрут «Усадьбы и судьбы земли Смоленской», который недавно стал национальным, будет дополнительно поддержан по президентскому национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» благодаря полученному новому статусу.

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